HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cara Unik Relawan Kenalkan Sosok Ganjar ke Emak-Emak di Pesanggrahan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |09:55 WIB
Cara Unik Relawan Kenalkan Sosok Ganjar ke Emak-Emak di Pesanggrahan
Relawan pendukung Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia, yang merupakan mendukung Ganjar Pranowo melanjutkan kegiatan positif dan menebar manfaat kepada masyarakat.

Salah satunya dengan menggelar kegiatan Bugar Ceria, yang di dalamnya ada kegiatan senam bersama ibu-ibu. Kegiatan itu juga sekaligus memperkenalkan sosok Ganjar pada kalangan emak-emak.

Koordinator Kowarteg Indonesia Noehrozi mengatakan dalam kegiatan itu ibu-ibu sangat antusias dan semangat dalam melakukan senam.

"Alhamdulillah, kehadiran kami mendapat sambutan positif dari para peserta yang ada di Jalan Masjid Darul Falah, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan," kata dia dalam siaran persnya, Jumat 16 Juni 2023.

Menurut Noehrozi, kegiatan itu penting dilakukan dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan menjaga kesehatan masyarakat.

"Khususnya ibu-ibu sekaligus memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo," ujar dia.

Selain untuk menjalin silaturhmi dan sosialisasi, Kowarteg turut memberikan bingkisan kepada ibu-ibu setempat.

"Kami berikan bingkisan dan ada perkakas dapur bagi ibu-ibu," ujar dia.

Kegiatan itu sebagai wujud kerja nyata Kowarteg dalam memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada.

"Kowarteg akan terus mengadakan kegiatan yang bermanfaat dan bisa menyentuh lapisan masyarakat," kata dia.

