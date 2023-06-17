Bagikan 200 Liter Minyak Goreng, Bacaleg Tati Sri Hardina Harap Perindo Makin Dikenal Masyarakat

DEPOK - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Depok dari Partai Perindo, Tati Sri Hardina berharap Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kertas suara Pemilu 2024 lebih dikenal masyarakat.

Hal itu disampaikan wanita yang disapa Rere itu saat membagikan 200 liter minyak goreng ke warga di permukiman Gang Belimbing RT 2 RW 1 dan RT 3 RW 8, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Jumat 16 Juni 2023.

"Harapannya supaya ibu-ibu di gang Belimbing lebih kenal dengan Partai Perindo yaitu partai modern yang gigih memperjuangkan lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia dan membuat rakyat Indonesia lebih sejahtera lagi," ucap Rere

Rere mengatakan bahwa Jumat Berkah kali ini blusukan door to door membagikan 200 liter minyak goreng dengan target ibu-ibu. Rere datang bersama Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo dan Forum Komunikasi Persahabatan (FKP) Kota Depok.

“Hari ini kegiatan kita blusukan satu per satu door to door ke wilayah Pancoran Mas tepatnya gang Belimbing Jalan Pemuda. Hari ini masih tetap dalam pembagian minyak goreng 200 liter kita targetkan kepada ibu-ibu yang ada di Jalan Pemuda ini," ucapnya.

Novita (35) salah satu warga penjual minuman es berharap dengan bantuan minyak goreng ini ada sedikit perbaikan. Tak hanya itu, ia juga mendoakan agar Rere menang dalam kontestasi Pemilu Legislatif di Kota Depok 2024 mendatang.