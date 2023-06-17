Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Cakung Geger, Pemuda Tewas Gantung Diri di Pohon

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |13:13 WIB
Warga Cakung Geger, Pemuda Tewas Gantung Diri di Pohon
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Seorang pria asal Singkawang, Kalimantan Barat, ditemukan tewas gantung diri (gandir) pada sebuah pohon besar di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Pria berinisial AW (32) ditemukan tergantung tak bernyawa pada sebuah pohon di daerah Waduk Elok Penggilingan, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.  

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan evakuasi dilakukan setelah adanya laporan warga sekitar yang menemukan jenazah AW pada Sabtu pagi tadi sekira pukul 06.00 WIB. Ia mengatakan, warga pun segera melaporkan ke Polsek Cakung dan petugas Gulkarmat pun diminta melakukan evakuasi. 

BACA JUGA:

Diduga Masalah Percintaan, Pemuda Nekat Gantung Diri 

"Awalnya petugas keamanan setempat yang menemukan jenazah AW pagi ini sekira jam 06.00 WIB. Berdasarkan informasi petugas, korban diperkirakan bunuh diri pada waktu subuh," jelas Gatot melalui keterangan, Sabtu (17/6/2023). 

Gatot menuturkan, jajarannya melakukan evakuasi mulai sekira pukul 07.40 WIB setelah menerima laporan pada 07.25 WIB. Hanya dalam waktu 25 menit, lanjut Gatot, korban dapat dievakuasi dengan lancar. 

BACA JUGA:

Pemalang Gempar, Seorang Pria Ditemukan Gantung Diri di Bawah Pohon Area Persawahan 

"Jenazah dapat kami evakuasi pada pukul 07.50 WIB. Kami menerjunkan 5 personel guna mengevakuasi jenazah korban tersebut," ujarnya.  

Halaman:
1 2
      
