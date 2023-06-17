Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kartini Perindo Ajak Warga Senam Bersama dan Periksa Kesehatan Gratis di Koja

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |13:42 WIB
Kartini Perindo Ajak Warga Senam Bersama dan Periksa Kesehatan Gratis di Koja
Kartini Perindo gelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - DPD Perindo Jakarta Utara dan Kartini Perindo DPD Jakarta Utara menggelar senam bersama di kantor RW 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Sabtu (17/6/2023). 

Sekretaris DPD Perindo Jakarta Utara Agustono mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai dengan motto Partai Perindo untuk terjun langsung mensejahterakan masyarakat melalui senam bersama dan pengobatan gratis. 

"Sesuai moto kita untuk Jakarta Utara sehat dan sejahtera jadi kita laksanakan beberapa kegiatan yang langsung menyentuh masyatakat dengan senam sehat dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang ada," kata Agustono saat ditemui di lokasi.

 BACA JUGA:

Agustono menjelaskan kegiatan senam bersama ini diikuti puluhan warga yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga. Usai senam, kemudian pihaknya menggelar pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di tempat maupun dari pintu ke pintu (door to door). 

"Pelayanan kesehatan itu terdiri dari konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, khususnya untuk para lansia karna banyak dimasyarakat ini para lansia yang tidak bisa ke puskesmas karena keterbatasan ekonomi juga," ucapnya. 

BACA JUGA:

Ketua DPW Perindo DKI Jakarta Gelar Turnamen Bulu Tangkis untuk Jaring Atlet Muda 

"Ada yang sudah tidak bisa jalan lagi maka melalui Kartini Perindo dilaksanakan kegiatan door to door juga melayani masyarakat secara langsung," kata dia.

Sementara itu, Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara dr. Komala Dewi mengatakan bahwa dalam kegiatan ini  Kartini Perindo Jakarta Utara terus berupaya terjun langsung di tengah masyatakat untuk mengetahui keluhan kesehatan masyarakat.

"Kalau sasaran kami pengennya semua warga tanpa terkecuali untuk ikut. Jadi gak ada khusus ke mana atau siapa saja. Untuk hari ini di RW 15 ada beberapa RT, kemudian kita lakukan secara keliling ke RT yang ada di RW 15," ujarnya.

Dewi menambahkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat di sekitar terlihat sangat antusias mengikuti senam bersama dan juga pengobatan yang dilakukan door to door. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement