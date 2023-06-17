Kartini Perindo Ajak Warga Senam Bersama dan Periksa Kesehatan Gratis di Koja

JAKARTA - DPD Perindo Jakarta Utara dan Kartini Perindo DPD Jakarta Utara menggelar senam bersama di kantor RW 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Sabtu (17/6/2023).

Sekretaris DPD Perindo Jakarta Utara Agustono mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai dengan motto Partai Perindo untuk terjun langsung mensejahterakan masyarakat melalui senam bersama dan pengobatan gratis.

"Sesuai moto kita untuk Jakarta Utara sehat dan sejahtera jadi kita laksanakan beberapa kegiatan yang langsung menyentuh masyatakat dengan senam sehat dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang ada," kata Agustono saat ditemui di lokasi.

Agustono menjelaskan kegiatan senam bersama ini diikuti puluhan warga yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga. Usai senam, kemudian pihaknya menggelar pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di tempat maupun dari pintu ke pintu (door to door).

"Pelayanan kesehatan itu terdiri dari konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, khususnya untuk para lansia karna banyak dimasyarakat ini para lansia yang tidak bisa ke puskesmas karena keterbatasan ekonomi juga," ucapnya.

"Ada yang sudah tidak bisa jalan lagi maka melalui Kartini Perindo dilaksanakan kegiatan door to door juga melayani masyarakat secara langsung," kata dia.

Sementara itu, Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara dr. Komala Dewi mengatakan bahwa dalam kegiatan ini Kartini Perindo Jakarta Utara terus berupaya terjun langsung di tengah masyatakat untuk mengetahui keluhan kesehatan masyarakat.

"Kalau sasaran kami pengennya semua warga tanpa terkecuali untuk ikut. Jadi gak ada khusus ke mana atau siapa saja. Untuk hari ini di RW 15 ada beberapa RT, kemudian kita lakukan secara keliling ke RT yang ada di RW 15," ujarnya.

Dewi menambahkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat di sekitar terlihat sangat antusias mengikuti senam bersama dan juga pengobatan yang dilakukan door to door.