HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Layanan Kesehatan Gratis Dari Kartini Perindo Jakarta Utara, Ini Harapan Warga Koja

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |15:04 WIB
Dapat Layanan Kesehatan Gratis Dari Kartini Perindo Jakarta Utara, Ini Harapan Warga Koja
A
A
A

JAKARTA - Sekitar puluhan Ibu Rumah Tangga (IRT) RW 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, mengikuti kegiatan senam senam dan layanan pemeriksaan kesehatan yang digelar DPD Perindo Jakarta Utara dan Kartini Perindo pasal Minggu (17/6/2023).

Ketua RW 15 Kelurahan Lagoa, Lalu Beny Herman mengatakan bahwa warga sangat senang dan antusias kegiatan senam yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan obat gratis bagi masyarakat.

"Kami wilayah RW 15 sangat mendukung dengan adanya kegiatan senam sehat dari Perindo, mungkin kedepannya akan berjalan ini permulaan kembali setelah Covid 19 dibuka kembali untuk senam kesehatan," Kata Lalu di Lokasi.

Lalu berharap, dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan. Melihat kegiatan yang dinilai sangat positif ini, pihaknya berharap Kartini Perindo dapat menggelar acara ini secara berkala.

"Dengan adanya kegiatan seperti ini dan dibarengin dengan adanya pengobatan gratis jg kita kedepannya akan lebih baik lagi. Kegiatan ini jangan sekali tapi bisa berlanjut untuk kegiatan selanjutnya," Ungkap Lalu.

