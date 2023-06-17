Maling Bobol Toko Sepatu di Koja, Tampang Pelaku Terekam CCTV!

JAKARTA - Dua kawanan pencuri merampok sebuah toko sepatu yang berada di Jalan Mangga, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Aksi perampokan inipun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Berdasarkan rekaman CCTV, dua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku bertugas membobol kunci rolling door dan mengambil barang di dalam toko. Sementara satu pelaku bertugas mengawasi keadaan sekitar.

Salah satu pemilik toko, Masa (26) menjelaskan, perampokan tersebut terjadi pada Kamis (15/6/223) sekira pukul 05.00 WIB saat dirinya sedang berbelanja barang dagangan di Tangerang.

"Itu kejadiannya malam pas saya belanja jam 10 malam, saya keluar rumah ke Tangerang belanja sepatu. Akhirnya kita lembur di sana sampai jam 05.00 pagi baru pulang sampai rumah itu jam 06.00," Ucap Masa, Sabtu (17/6/2023).

Setiba di rumah, Masa mengatakan bahwa keadaan rolling door tokonya sudah terbuka dan pelaku sudah membawa kabur satu unit sepeda motor Yamaha Aerox, laptop dan sepuluh pasang sandal.

"Yang hilang itu motor Aerox baru lunas itu motor terus sama laptop sih. Total kerugian itu sekitar Rp25 juta semuanya kalau saya hitung," ujarnya.