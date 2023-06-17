Beraksi saat Waktu Salat Subuh, Pria Berpeci Terekam CCTV Gasak Motor Warga di Palmerah

JAKARTA - Seorang pria berpeci menggasak sepeda motor matic jenis honda scoppy milik warga di Palmerah, Jakarta Barat. Aksi nekat pelaku terekam kamera CCTV dan beredar luas di media sosial (medsos).

Aksi pencurian itu terjadi di Jalan H. Kholil RT2/RW12 dekat Binus Syahdan, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, pada Rabu (14/6/2023), pukul 04.56 WIB.

Dalam video memperlihatkan, pelaku awalnya datang dengan rekannya berboncengan menggunakan sepeda motor. Saat situasi dirasa kondusif, pelaku yang menggunakan peci dan berjaket itu lalu masuk ke salah satu rumah warga.

Pelaku kemudian mendekati motor matic yang terparkir di teras dan langsung membobolnya kontak menggunakan sebuah alat. Selang beberapa menit, pelaku berhasil menggasak sepeda motor dan membawa kabur.

Terkait ini, Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdul Rohim mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan dari korban. Meski begitu, Dodi memastikan pihaknya akan mengecek ke tempat kejadian perkara (TKP).

"Nanti kami cek ke lapangan," ujarnya saat dikonfirmasi.

(Khafid Mardiyansyah)