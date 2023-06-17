Ada Konser Musik di Stadion Pakansari, 350 Aparat Gabungan Disiagakan

BOGOR - Sebanyak 350 aparat gabungan disiagakan untuk mengamankan konser musik Pesta Bebas Berselancar (PBB) di kawasan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (17/6/2023).

"Untuk personel yang kami libatkan ada sekitar 250 orang itu dari Polri, ada juga tambahan dari TNI, Pol PP dan Dishub," kata Kabag Ops Polres Bogor, Kompol Adhimas Sriyono Putra kepada wartawan.

Personel tersebut akan disebar ke dalam area ring satu, ring dua, dan ring tiga. Pemeriksaan pun akan dilakukan oleh petugas yang akan menonton musik agar jalannya konser berjalan kondusif.

"Seluruh personel lakukan pengamanan sesuai dengan ploting yang sudah di tentukan," jelasnya.

Selain di area konser, pengamanan juga dilakukan di sekitar stadion. Terutama mengantisiapsi kepadatan arus lalu lintas di jalan lingkar Stadion Pakanasari.