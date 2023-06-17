Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Tewas Gantung Diri di Cakung, Warga Mengaku Tak Kenal Korban

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |16:30 WIB
Evakuasi warga tewas gantung diri. (Foto: Dok Ist)
Evakuasi warga tewas gantung diri. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial AW (32) gantung diri pada sebuah pohon di daerah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. AW ditemukan sudah meregang nyawa pada Sabtu (17/6/2023) pagi pukul 06.00 WIB. 

Ketua RW 09 Penggilingan, Poiman menuturkan dirinya mendapatkan informasi AW yang gantung diri melalui petugas keamanan Waduk Elok Penggilingan, Jakarta Timur. Ia mengatakan AW bukan warga yang bermukim di wilayahnya karena berdasarkan KTP, berdomisili di Singkawang, Kalimantan Barat. 

"Jika melihat di kartu identitasnya (KTP), korban bukan warga kita sih. Dia ini pendatang," ujar Poiman di lokasi, Sabtu (17/6/2023). 

 BACA JUGA:

Dia menyampaikan keluarga korban keberatan untuk dilakukan autopsi kepada AW, jenazah pun langsung dibawa ke kediaman keluarganya. Sampai saat ini belum diketahui motif gantung diri AW di Sabtu pagi tersebut. 

Kendati demikian, Kapolsek Cakung, Kompol Syarifah menjelaskan berdasarkan hasil laporan anggotanya, korban masih diduga bunuh diri. Ia mengatakan hal ini dibuktikan karena tidak ada bentuk luka karena kekerasan di tubuh korban. 

BACA JUGA:

Warga Cakung Geger, Pemuda Tewas Gantung Diri di Pohon 

"Sementara ini masih diduga karena bunuh diri karena tidak ada tanda kekerasan," ucap Syarifah saat dihubungi. 

Syarifah juga mengkonfirmasi bahwa keluarga korban yang berdomisili tidak jauh dari TKP kejadian, keberatan untuk dilakukan autopsi. Ia melanjutkan, saat ini jasad korban telah disemayamkan di rumah duka. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
