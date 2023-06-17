Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Ini Gasak Motor Milik Jamaah Masjid, Aksinya Terekam CCTV

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |17:12 WIB
Pria Ini Gasak Motor Milik Jamaah Masjid, Aksinya Terekam CCTV
Aksi curanmor terekam CCTV. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di salah satu masjid kawasan Menceng, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis (15/6/2023). Aksi pelaku begitu nekat, pasalnya dilakukan saat ramai orang tengah beribadah.

"#LaporMin tolong share berita curanmor lagi daerah Menceng Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Kejadian di Masjid AT-TAQWA sudah di pantau CCTV," tulis keterangan video yang diunggah @jakartabarat24jam dikutip Sabtu (17/6/2023).

 BACA JUGA:

Video memperlihatkan pelaku masuk ke dalam Masjid mengenakan masker dan topi. Pelaku langsung menuju motor korban yang berada di parkiran masjid. 

Nampak di sekitar masjid masih ramai jamaah yang hendak beribadah. Namun hal tersebut tak membuat pelaku gentar. Pelaku malah menggasak motor matic milik jamaah masjid saat kondisi jamaah sudah memasuki waktu beribadah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pencurian Maling Motor curanmor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement