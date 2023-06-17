Pria Ini Gasak Motor Milik Jamaah Masjid, Aksinya Terekam CCTV

JAKARTA - Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di salah satu masjid kawasan Menceng, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis (15/6/2023). Aksi pelaku begitu nekat, pasalnya dilakukan saat ramai orang tengah beribadah.

"#LaporMin tolong share berita curanmor lagi daerah Menceng Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Kejadian di Masjid AT-TAQWA sudah di pantau CCTV," tulis keterangan video yang diunggah @jakartabarat24jam dikutip Sabtu (17/6/2023).

Video memperlihatkan pelaku masuk ke dalam Masjid mengenakan masker dan topi. Pelaku langsung menuju motor korban yang berada di parkiran masjid.

Nampak di sekitar masjid masih ramai jamaah yang hendak beribadah. Namun hal tersebut tak membuat pelaku gentar. Pelaku malah menggasak motor matic milik jamaah masjid saat kondisi jamaah sudah memasuki waktu beribadah.