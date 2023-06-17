Bocah 9 Tahun Hilang Tenggelam di Sungai Ciliwung

BOGOR - Bocah laki-laki berusia 9 tahun berinisial MAS hilang tenggelam di aliran Sungai Ciliwung tepatnya Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian korban.

Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Awalnya, korban bersama ketiga temannya diketahui sedang mandi di sungai.

"Korban melompat ke dalam air namun tak kunjung kembali ke permukaan, diketahui korban tidak bisa berenang dan hanyut terbawa arus sungai," kata Jalaludin dalam keterangannya, Sabtu (17/6/2023).

Kejadian itu pun dilaporkan ke pihak terkait. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan korban tenggelam langsung bergegas mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan upaya pencarian dengan perahu karet.

"Korban belum ditemukan," jelasnya.

Operasi pencarian pun dihentikan sementara karena kondisi sudah malam dan akan dilanjutkan esok pagi. Adapun ciri-ciri korban yakni terdapat bekas luka di kaki, memakai baju warna abu dan celana hitam.

"Pperasi pencarian akan dilanjutkan esok hari pukul 07.00 WIB," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)