HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perindo Apresiasi Geliat Politisi Milenial, Dukung Peralihan Politik Kampus Menuju Parpol

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |22:09 WIB
Perindo Apresiasi Geliat Politisi Milenial, Dukung Peralihan Politik Kampus Menuju Parpol
Ilustrasi/ Doc: Farhan
A
A
A

 

JAKARTA - Perindo mengapresiasi kegiatan sayap Pemuda Perindo dalam perhelatan diskusi politik antar tokoh pemuda di WOW Kafe, Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu sore ini (17/6/2023). Perindo menilai geliat politisi milenial sebagai perwujudan langkah positif yang menunjukkan semangat aktivis muda di dunia politik.

Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra menyampaikan apresiasi atas kegiatan diskusi politik yang bertajuk Kesadaran Politik Bagi Pemuda di Indonesia. Ia menilai kegiatan sayap pemuda Perindo dapat menjadi magnet konkrit para pemilih pemula yang ingin mengekspresikan aspirasi politiknya.

 BACA JUGA:

"Ini langkah positif yang membuktikan aktivis-aktivis muda punya peran di dunia politik. Kita ingin lebih banyak lagi aktivis kampus yang selesai di politik kampus, melangkah ke partai politik," terang Effendi di lokasi, Sabtu (17/6/2023).

Effendi mengatakan peran keterlibatan politisi milenial Perindo seperti Michael Sianipar dan bergabungnya Manik Marganamahendra ke partainya, menjadi kekuatan baru tersendiri. Ia menjelaskan Sayap Pemuda Perindo, sebagai garda terdepan partainya untuk kalangan milenial, dapat memaksimalkan peran pemilih pemula melalui kontribusi dua politisi milenial tersebut.

 BACA JUGA:

"Kita melalui sayap Pemuda akan terus melakukan pendidikan politik, khususnya bagi Bacaleg muda kita di DKI Jakarta. Karena memang 70-80 persen Bacaleg di DPRD DKI itu didominasi oleh anak muda," kata Effendi.

Dengan bergabungnya Manik Marganamahendra ke Perindo, Effendi pun turut senang karena ini menjadi bukti tegas bahwa partainya antusias mengusung isu-isu politik di kalangan anak muda.

"Hari ini Manik membuktikan bahwa arah apatisme bagi anak-anak muda ini berubah, dan ikut bertanggung jawab dengan ikut masuk ke dalam sistem serta ikut memperbaiki politik," katanya.

