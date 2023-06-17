Warga Ciputat Geger, Seorang Pria Ditemukan Tewas Membusuk di Bengkelnya

TANGERANG SELATAN - Warga Ciputat dihebohkan dengan penemuan mayat di sebuah bengkel mobil yang berada di wilayah RT01 RW04, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (17/06/23).

Korban diketahui merupakan pemilik bengkel yang sejak beberapa hari ini tak nampak beraktivitas. Jasad pria paruh baya itu ditemukan pertama kali saat ada pelanggan yang datang mengecek mobil sore tadi, sekira pukul 15.30 WIB.

"Pemilik mobil ini datang, dia sudah telepon sejak beberapa hari tapi enggak diangkat-angkat. Akhirnya dia putuskan datang ke bengkel. Sampai di bengkel, diketuk-ketuk enggak ada yang nyahut, setelah dilihat lagi ternyata sudah tercium bau busuk," terang Ketua RT01, Ali Gunali.

Curiga dengan bau busuk, pelanggan itu lalu memberitahu pada lingkungan setempat. Tak lama pengurus RT datang dan bersama-sama mengecek ke dalam bengkel. Di sana korban ditemukan sudah dalam kondisi kaku membusuk.

"Dia (korban) tinggal sendiri, usahanya bengkel ini," jelasnya.

Tak lama, pihak kepolisian dari Polsek Ciputat Timur tiba di lokasi. Jasadnya lalu dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk dilakukan visum. Pihak keluarga sendiri telah diberitahu terkait kondisi korban.