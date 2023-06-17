Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Ciputat Geger, Seorang Pria Ditemukan Tewas Membusuk di Bengkelnya

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |22:37 WIB
Warga Ciputat Geger, Seorang Pria Ditemukan Tewas Membusuk di Bengkelnya
Ilustrasi/ Doc: Hambali
A
A
A

 

TANGERANG SELATAN - Warga Ciputat dihebohkan dengan penemuan mayat di sebuah bengkel mobil yang berada di wilayah RT01 RW04, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (17/06/23).

Korban diketahui merupakan pemilik bengkel yang sejak beberapa hari ini tak nampak beraktivitas. Jasad pria paruh baya itu ditemukan pertama kali saat ada pelanggan yang datang mengecek mobil sore tadi, sekira pukul 15.30 WIB.

 BACA JUGA:

"Pemilik mobil ini datang, dia sudah telepon sejak beberapa hari tapi enggak diangkat-angkat. Akhirnya dia putuskan datang ke bengkel. Sampai di bengkel, diketuk-ketuk enggak ada yang nyahut, setelah dilihat lagi ternyata sudah tercium bau busuk," terang Ketua RT01, Ali Gunali.

Curiga dengan bau busuk, pelanggan itu lalu memberitahu pada lingkungan setempat. Tak lama pengurus RT datang dan bersama-sama mengecek ke dalam bengkel. Di sana korban ditemukan sudah dalam kondisi kaku membusuk.

 BACA JUGA:

"Dia (korban) tinggal sendiri, usahanya bengkel ini," jelasnya.

Tak lama, pihak kepolisian dari Polsek Ciputat Timur tiba di lokasi. Jasadnya lalu dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk dilakukan visum. Pihak keluarga sendiri telah diberitahu terkait kondisi korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/340/3151481/bongkar_makam-skaN_large.jpg
Polisi Bongkar Makam Mahasiswa Unila Korban Diksar Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/340/3145021/viral-aXtG_large.jpg
Sadis! Mahasiswa Unila yang Tewas Disiksa saat Diksar Mapala Dipaksa Minum Spiritus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/525/3019421/mahasiswa-unsil-tasikmalaya-meninggal-dunia-diklatsar-pmi-di-gunung-cakrabuana-sx0Q199dpY.jpg
Mahasiswa Unsil Tasikmalaya Meninggal Dunia saat Diklatsar PMI di Gunung Cakrabuana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/338/3004095/mahasiswa-stip-tewas-di-lingkungan-kampus-diduga-dianiaya-senior-qUuOgi4z2F.jpg
Mahasiswa STIP Tewas di Lingkungan Kampus, Diduga Dianiaya Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/519/2946863/ini-penyebab-mahasiswa-ipb-tewas-saat-penelitian-di-pulau-sempu-malang-Mmhm7JVBBq.jpg
Ini Penyebab Mahasiswa IPB Tewas saat Penelitian di Pulau Sempu Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/338/2917367/geger-mahasiswa-ditemukan-tewas-dalam-kontrakan-di-bogor-u3nZfE8hM9.jpg
Geger Mahasiswa Ditemukan Tewas Dalam Kontrakan di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement