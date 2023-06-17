Perangi Narkoba, Polresta Bandara Soetta Sosialisasi Bahaya dan Modus Peredaran Barang Haram

JAKARTA - Satnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Terlebih lagi, peredaran narkoba masih marak terjadi di masyarakat.

Kegiatan dipimpin oleh Wakasat Resnarkoba tersebut digelar di Taman integritas Mapolresta Bandara Soetta, Sabtu (17/6/2023).

Kasat Resnakoba Polresta Bandara Soetta AKP M Debby Tri Andrestian mengatakan sasaran kegiatan sosialisasi tersebut adalah Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas) wilayah Polresta Bandara Soetta dan sekitarnya.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi akan bahaya dan dampak penggunaan narkoba serta modus-modus peredarannya," kata Debby.

Selain itu, kata Debby, peserta sosialisasi dijelaskan terkait jenis-jenis narkoba dengan harapan apabila masyarakat menemukan agar dapat segera memberikan informasi kepada Satresnarkoba Polresta Bandara Soetta.

"Kami mengajak peran serta aktif masyarakat di lingkungan Polresta Bandara Soetta, khususnya Pokdar Kamtibmas agar ikut meneruskan informasi dari sosialisasi ini kepada lingkungan masyarakatnya masing-masing," ujar Debby.