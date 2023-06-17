Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perangi Narkoba, Polresta Bandara Soetta Sosialisasi Bahaya dan Modus Peredaran Barang Haram

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |22:40 WIB
Perangi Narkoba, Polresta Bandara Soetta Sosialisasi Bahaya dan Modus Peredaran Barang Haram
Foto: Dok Polresta Bandara Soetta
A
A
A

JAKARTA - Satnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Terlebih lagi, peredaran narkoba masih marak terjadi di masyarakat.

Kegiatan dipimpin oleh Wakasat Resnarkoba tersebut digelar di Taman integritas Mapolresta Bandara Soetta, Sabtu (17/6/2023).

Kasat Resnakoba Polresta Bandara Soetta AKP M Debby Tri Andrestian mengatakan sasaran kegiatan sosialisasi tersebut adalah Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas) wilayah Polresta Bandara Soetta dan sekitarnya.

 BACA JUGA:

"Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi akan bahaya dan dampak penggunaan narkoba serta modus-modus peredarannya," kata Debby.

Selain itu, kata Debby, peserta sosialisasi dijelaskan terkait jenis-jenis narkoba dengan harapan apabila masyarakat menemukan agar dapat segera memberikan informasi kepada Satresnarkoba Polresta Bandara Soetta.

 BACA JUGA:

"Kami mengajak peran serta aktif masyarakat di lingkungan Polresta Bandara Soetta, khususnya Pokdar Kamtibmas agar ikut meneruskan informasi dari sosialisasi ini kepada lingkungan masyarakatnya masing-masing," ujar Debby.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192954/polres_jakpus_sita_17_ribu_butir_ekstasi-cPLZ_large.jpg
Polres Jakpus Sita 17.500 Butir Ekstasi Senilai Rp12,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192941/polisi_tangkap_2_kurir_sabu_100_kg_bermodus_towing_mobil_di_bekasi-Pw7H_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928/tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293/polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement