Mantan Ketua BEM UI Gabung Perindo, Michael Sianipar: Kami Dukung Anak Muda Tetap Kritis

JAKARTA - Sayap Pemuda Perindo mengaku antusias dengan banyaknya kalangan milenial yang bergabung untuk aktif sebagai kader Partai Perindo. Hal ini diungkapkan atas bergabungnya mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Manik Marganamahendra, sebagai kader aktif Perindo.

Ketua Harian Pemuda Perindo, Michael Sianipar mengungkapkan bergabungnya Manik sebagai tonggak bukti Perindo terbuka lebar menampung aspirasi anak muda Milenial untuk aktif di dunia politik. Seperti diketahui, Manik Marganamahendra adalah Mantan Ketua BEM UI yang memimpin aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 24 September 2019.

"Kami mengundang dan mengajak Manik lainnya, bahwa Perindo adalah partai yang terbuka dan akan memberikan ruang yang luas bagi para aktivis, bagi para pemuda atau tokoh-tokoh yang selama ini tidak diakomodir keresahannya," ujar Michael selepas diskusi Pemuda Perindo di WOW Kafe, Jakarta Selatan, Sabtu (17/6/2023).

Michael menuturkan, bagi anak muda terkhusus yang telah bergabung di Perindo, untuk tidak takut bersikap kritis. Ia menegaskan Partainya telah berkomitmen sebagai wadah yang mendukung sikap kritis anak muda dan mendorong untuk tetap mengkritik.

"Dengan bergabung ke Perindo, jangan kemudian mengurangi kekritisannya. Tetaplah kritis, karena disini Perindo adalah partai yang terbuka, partai yang siap dengan kritik," tegas Michael.

Di sisi lain, Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra menyampaikan apresiasi atas kegiatan diskusi politik yang bertajuk Kesadaran Politik Bagi Pemuda di Indonesia itu, telah dihelat. Ia menilai kegiatan sayap pemuda Perindo dapat menjadi magnet konkrit para pemilih pemula yang ingin mengekspresikan aspirasi politiknya.

"Ini langkah positif yang membuktikan aktivis-aktivis muda punya peran di dunia politik. Kita ingin lebih banyak lagi aktivis kampus yang selesai di politik kampus, melangkah ke partai politik," terang Effendi di lokasi.