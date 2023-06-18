Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Sandiaga Uno Resmi Disodorkan Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |06:22 WIB
5 Fakta Sandiaga Uno Resmi Disodorkan Jadi Cawapres Ganjar Pranowo
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mengusung Sandiaga Salahuddin Uno menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

Berikut fakta yang verhasil dihimpun:

1. PPP Segera Komunikasikan ke PDIP

Partai berlambang Kakbah itu juga akan berkomunikasi dengan PDIP untuk mengusung Sandiaga Uno berdampingan dengan Ganjar.

"Untuk tugas yang diberikan bapak Plt Ketum dan Rapimnas ini tentunya ini adalah tugas yang sangat berat, sebagai seorang yang baru diberikan tugas tanggal 14 lalu, saya sempat deg-degan juga apa yang akan diemban kedepan," ujar Sandiaga Uno, usai pembacaan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/6/2023).

2. Optimisme Sandiaga

Meskipun mendapatkan amanah tugas yang cukup berat, namun Sandiaga Uno yakin dengan kerja bersama semua pihak maka dapat mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera untuk semua lapisan masyarakat.

"Dan ternyata ini tugas yang amat berat karena kita harus pastikan harapan masyarakat bahwa PPP ada di garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, makmur," kata Sandiaga Uno.

3. Pemilu untuk Kesejahteraan Rakyat

Sandiaga Uno menyebutkan dalam kontestasi demokrasi yang dilakukan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus benar-benar dirasakan manfaat sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Dan Insya Allah saya akan emban tugas ini dengan prinsip dimana kita bisa mewujudkan sebuah kontestasi demokrasi yang akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
sandiaga uno PPP Pemilu 2024
