HOME NEWS NASIONAL

Sore Ini, BMKG Prediksi Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang Bakal Melanda Wilayah Jaksel dan Jaktim

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |05:56 WIB
Sore Ini, BMKG Prediksi Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang Bakal Melanda Wilayah Jaksel dan Jaktim
Ilustrasi/ Doc: Antara
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bakal dilanda hujan disertai petir serta angin kencang pada Minggu (18/6/2023) sore.

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim pada sore," demikian pernyataan BMKG yang tercantum dalam websitenya dan dilansir pada Minggu (18/6/2023).

Sementara sebagian besar wilayah DKI Jakarta lainnya diprediksi bakal turun hujan. Jakarta Barat, misalnya, cuaca pagi hari diprediksi akan berawan.

Sedangkan untuk siang hari, diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringn. sementara pada malam hari, diprediksi akan cerah berawan.

Kemudian untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, BMKG memprediksi cuaca pagi hari akan berawan. Sementara siang dan malam hari, diprediksi akan cerah berawan.

Selain itu, BMKG juga memprediksi sejumlah wilayah di daerah penyangga DKI Jakarta. Salah satunya, Kota Tangerang. Melihat situs BMKG, cuaca Kota Tangerang diprediksi berawan pada pagi hari.

Sementara untuk cuaca siang hari, BMKG memprediksi, akan turun hujan dengan intensitas ringan di Kota Tangerang, Sedangkan untuk malam hari, diprediksi akan berawan.

