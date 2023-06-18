Hari Ini AHY-Puan Bertemu di Gelora Bung Karno, Bahas Apa?

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan akan melangsungkan pertemuan hari ini, Minggu (18/6/2023) pagi.

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan. Ia berkata, pertemuan antara kedua tokoh itu akan digelar di sekitar Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

BACA JUGA:

"Besok (Minggu) pagi di GBK," kata Syarif saat dikonfirmasi Sabtu (17/6/2023).

Syarif tak menjelaskan detail terkait pembahasan dalam pertemuan itu. Ia hanya menyampaikan bahwa pertemuan kedua tokoh itu akan berlangsung pada pagi hari.

BACA JUGA:

"Jam 7.00 WIB," terang Syarif.

Sebelumnya, kabar pertemuan itu telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia berkata, persiapan pertemuan tersebut sudah selesai dilakukan oleh politikus PDIP Utut Adianto dan Alex Indra Lukman.

"Ya sudah dilakukan suatu koordinasi yang sangat intens, tadi saya menerima laporan dari Pak Alex Indra Lukman dan juga dari Pak Utut Adianto ketua fraksi kami," ujar Hasto saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023).