Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini AHY-Puan Bertemu di Gelora Bung Karno, Bahas Apa?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |06:27 WIB
Hari Ini AHY-Puan Bertemu di Gelora Bung Karno, Bahas Apa?
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan akan melangsungkan pertemuan hari ini, Minggu (18/6/2023) pagi.

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan. Ia berkata, pertemuan antara kedua tokoh itu akan digelar di sekitar Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

 BACA JUGA:

"Besok (Minggu) pagi di GBK," kata Syarif saat dikonfirmasi Sabtu (17/6/2023).

Syarif tak menjelaskan detail terkait pembahasan dalam pertemuan itu. Ia hanya menyampaikan bahwa pertemuan kedua tokoh itu akan berlangsung pada pagi hari.

 BACA JUGA:

"Jam 7.00 WIB," terang Syarif.

Sebelumnya, kabar pertemuan itu telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia berkata, persiapan pertemuan tersebut sudah selesai dilakukan oleh politikus PDIP Utut Adianto dan Alex Indra Lukman.

"Ya sudah dilakukan suatu koordinasi yang sangat intens, tadi saya menerima laporan dari Pak Alex Indra Lukman dan juga dari Pak Utut Adianto ketua fraksi kami," ujar Hasto saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement