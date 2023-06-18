Ganjar Jadikan Jokowi Sebagai Mentornya, Bernyali Tanpa Wajah Kemarahan

JAKARTA - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menjadikan sosok Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai mentornya. Dia menilai meski disepelekan oleh sekelompok pihak, Jokowi adalah sosok yang bernyali tanpa pernah menunjukkan wajah kemarahannya.

Hal itu disampaikan Ganjar di acara Deklarasi Relawan Ganjar Punya Rakyat (Gapura) Nusantara di Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

“Saya punya mentor dalam pemerintahan namanya Jokowi. Seseorang yang dicap plonga-plongo,” kata Ganjar dalam keterangannya yang diterima, Minggu (18/6/2023).

Ganjar mengenang bagaimana perjalanan politik Jokowi hingga menjadi presiden. Dia berkata, Jokowi terus berjuang untuk memajukan negeri meski dihina hingga dicap sebagai PKI.

“Yang saya rasakan bapak ibu, dengan kultur kami sebagai orang Jawa, orang Solo begitu melihat. ‘Silakan hina saya habis-habisan, silakan caci maki saya habis-habisan, tapi langkah saya tidak akan pernah berhenti untuk memajukan negeri ini’. Itu pesan dari beliau yang luar biasa,” ujarnya.

Ganjar juga berkata Jokowi dengan segala keterbatasannya, dengan stempel PKI pada saat itu harus kalah dalam beberapa tempat dan kontestasi. Namun, dia kembali berkata Jokowi tidak menyerah.

“Bahkan di daerah yang kalah, cinta beliau diberikan habis-habisan pada daerah yang kalah,” ujar Ganjar.

Lebih lanjut, gubernur Jateng dua periode ini juga menilai Jokowi sebagai sosok yang pemberani. Namun, dia menyebut keberanian Jokowi bukan dalam ekspresi, melainkan aksi nyata.