INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pertemuan Puan-AHY, Hasto: Kami Belum Bicara Kerja Sama Pilpres

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |07:24 WIB
Pertemuan Puan-AHY, Hasto: Kami Belum Bicara Kerja Sama Pilpres
Puan Maharani dan AHY (Foto: Partai Demokrat)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan bertemu di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta hari ini Minggu (18/6/2023).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan pertemuan keduanya merupakan sebuah bentuk komunikasi awal. Ia menyebut, pertemuan itu pun belum akan membahas kerja sama terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Dengan Partai Demokrat yang penting kan komunikasi, dialog. Itu sebagai sebuah langkah awal, kami belum berbicara tentang kerja sama terkait dengan Pilpres,” kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (17/6/2023).

Hasto menilai pertemuan itu belum membahas terkait Pilpres sebab Demokrat telah memiliki ikatan kerja sama bersama partai PKS dan NasDem.

“Karena kami menghormati posisi dari partai Demokrat yang telah membangun suatu ikatan kerja sama politik dengan PKS dan Partai NasDem,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya pertemuan antara kedua pimpinan partai itu akan membahas tentang masa depan bangsa dan negara.

Halaman:
1 2
      
