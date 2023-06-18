Kapuspen TNI : Video Dukungan TNI untuk Anies Adalah Hoaks!

JAKARTA - Video dengan tajuk "Dukungan TNI Untuk Anies" yang diunggah akun Facebook Fredi Anto dengan memposting Video bahwa TNI mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, bikin heboh.

Jajaran TNI pun dengan tegas membantahnya. "Video itu adalah HOAKS!" ujar Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono, Minggu (17/06/2023).

Kapuspen TNI mengatakan, terkait postingan video yang diunggah pada tanggal 7 Juni tersebut, Mabes TNI telah melakukan penyelidikan terhadap akun Facebook Fredi Anto.

"Akun Facebook Fredi Anto juga terhubung dengan akun Facebook Tubari Arii dan akun Youtube Relawan Anies Baswedan", ujar Laksda TNI Julius Widjojono.

“Akun Facebook Fredi Anto tergabung dalam Akun Grup Facebook Pak Anis Putra Terbaik Bangsa dan sering memposting video dengan narasi bahwa TNI mendukung Anies Baswedan yang merupakan berita HOAKS karena isi video tersebut merupakan potongan dari beberapa video yang diedit dan dijahit,” imbuhnya.

Laksda TNI Julius menambahkan, dari hasil penyelidikan menyatakan akun Facebook Fredi Anto memposting video editan dari beberapa kegiatan Relawan Anies Baswedan pada acara Pengukuhan Pengurus di Semarang tanggal 17 Desember 2022, dengan pembicara Mayor (Purn) Yoyok Riyo Sudibyo (Mantan Bupati Batang periode 2012-2017) sebagai koordinator purnawirawan TNI.

"Akun Facebook Fredi Anto dalam postingannya sering menyudutkan Presiden Joko Widodo dan Capres lainnya serta merupakan akun Buzzer dari pendukung Anies Baswesdan untuk mensukseskan Anies Baswedan sebagai Presiden pada tahun 2024", tambah Kapuspen TNI.