Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bus KPK Hadir di CFD Bekasi, Ngapain Ya?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |09:46 WIB
Bus KPK Hadir di CFD Bekasi, <i>Ngapain</i> Ya?
Bus KPK hadir di CFD Bekasi (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir di Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Setiap pekan bus tersebut akan berkeliling Jabodetabek, dilanjutkan ke Pulau Sumatera.

Kota-kota yang kedatangan Bus KPK ini bisa mendapatkan pelayanan edukasi soal pemberantasan korupsi dari petugas yang berjaga. Selain itu, untuk meramaikan suasana beragam kegiatan seperti senam, musik dan game akan disunggukan kepada masyarakat.

Pantauan MNC Portal Indonesia, tersedia panggung yang terletak di area timur Stadion Patriot Candrabhaga. Hadir juga Ketua KPK Firli Bahuri mendampingi Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto.

Firli mengajak masyarakat agar bisa selalu memberantas korupsi bersama-sama. Apalagi menjelang Pemilu 2024, agar masyarakat mehindari politik uang yang dilakukan oknum peserta pemilu yang bermain politik uang.

"Serang serangan fajar," kata Firli dalam sambutannya di CFD Kota Bekasi, Minggu (18/6/2023).

Penampilan musik di atas panggung yang disediakan juga menjadi daya tarik ribuan orang yang hadir CFD kali ini. Firli sempat menyanyikan lagu berjudul Jangan Salah Menilai Ciptaan Tagor Pangaribuan.

Sementara di area Stadion Patriot, dari pihak kepolisian menyediakan palayanan sim keliling, dan beberapa pelayanan dari pemerintah Kota Bekasi. Terlihat juga bazar UMKM yang hadir berpartisipasi dalam acara tersebut.

Perlu diketahui, CFD Kota Bekasi sendiri dimulai pukul 06.00-09.00 Wib. Terlihat para warga antusias mengikuti CFD kali ini, sebab pelaksanaan CFD minggu lalu sempat ditutup karena perayaan Hari Raya Waisak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement