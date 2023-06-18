Bus KPK Hadir di CFD Bekasi, Ngapain Ya?

JAKARTA - Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir di Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Setiap pekan bus tersebut akan berkeliling Jabodetabek, dilanjutkan ke Pulau Sumatera.

Kota-kota yang kedatangan Bus KPK ini bisa mendapatkan pelayanan edukasi soal pemberantasan korupsi dari petugas yang berjaga. Selain itu, untuk meramaikan suasana beragam kegiatan seperti senam, musik dan game akan disunggukan kepada masyarakat.

Pantauan MNC Portal Indonesia, tersedia panggung yang terletak di area timur Stadion Patriot Candrabhaga. Hadir juga Ketua KPK Firli Bahuri mendampingi Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto.

Firli mengajak masyarakat agar bisa selalu memberantas korupsi bersama-sama. Apalagi menjelang Pemilu 2024, agar masyarakat mehindari politik uang yang dilakukan oknum peserta pemilu yang bermain politik uang.

"Serang serangan fajar," kata Firli dalam sambutannya di CFD Kota Bekasi, Minggu (18/6/2023).

Penampilan musik di atas panggung yang disediakan juga menjadi daya tarik ribuan orang yang hadir CFD kali ini. Firli sempat menyanyikan lagu berjudul Jangan Salah Menilai Ciptaan Tagor Pangaribuan.

Sementara di area Stadion Patriot, dari pihak kepolisian menyediakan palayanan sim keliling, dan beberapa pelayanan dari pemerintah Kota Bekasi. Terlihat juga bazar UMKM yang hadir berpartisipasi dalam acara tersebut.

Perlu diketahui, CFD Kota Bekasi sendiri dimulai pukul 06.00-09.00 Wib. Terlihat para warga antusias mengikuti CFD kali ini, sebab pelaksanaan CFD minggu lalu sempat ditutup karena perayaan Hari Raya Waisak.