Panglima: TNI Sudah Bukan Dwifungsi Lagi, Sekarang Sudah Multi Fungsi

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan bahwa TNI saat ini sudah tidak lagi memiliki peran dwi fungsi. Yudo menekankan bahwa TNI saat ini sudah multi fungsi. TNI mempunyai fungsi mulai dari penanganan gempa sampai memodifikasi cuaca.

"TNI bukan dwi fungsi lagi. Sekarang ini sudah multi fungsi mulai dari gempa, bahkan sampai menahan hujan. TNI sudah jadi dukun hujan," kata Yudo melalui keterangan resminya, Minggu (18/6/2023).

"Ayo jika ada hujan deras ataupun kabut siapa yang bisa dimintai tolong? Berkali-kali banjir yang dimintai tolong siapa pak? TNI pak, enggak ada lagi," sambungnya.

Yudo menerangkan bahwa TNI kerap dimintai bantuan saat banjir hingga kekeringan. Bahkan, TNI juga sering dimintai bantuan untuk memodifikasi cuaca ketika ada agenda internasional KTT Asean di Labuan Bajo.

"Waktu PAM di Labuan Bajo sampai dikirim 20 ton. 10 ton pertama kurang tambah lagi 20 ton. Tolong bapak Panglima. Tolong bapak Panglima," beber Yudo.

Atas dasar itu, ia meminta agar anggotanya terus melaksanakan tugasnya dengan penuh keikhlasan. Sebab, TNI harus serba bisa agar teta bisa dipercaya oleh rakyat.

"Tentunya kita semuanya ingin generasi penerus kita lebih baik dari kita. TNI harus lebih maju dari kita saat ini, harus bertahan bahwa TNI memiliki kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi karena memang inilah tugasnya TNI," ungkapnya.