Ganjar Pranowo Ajak Para Suami Sering Bilang I Love You ke Istri

NTB - Bakal Calon Presiden (Capres) dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengingatkan pentingnya sentuhan kasih sayang dalam keluarga Indonesia yang harmonis.

Ganjar Pranowo mengajak para lelaki agar lebih memperhatikan istrinya. Bahkan Gubernur Jawa Tengah ini mengaku tidak sungkan untuk sesekali mengatakan I Love You kepada sang istri Ibu Siti Atiqoh Supriyanto atau akrab disapa Atiqoh Ganjar Pranowo.

"Diperhatikan. Bapak-bapak itu sukanya nggak memperhatikan ibu-ibu. Sekali-kali kenapa sih bilang 'wah kamu cantik sekali' pada istrinya. Tapi jangan pada orang lain," ujar Ganjar setengah bercanda dalam acara konsolidasi PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu (18/6/2023).

Ganjar mengaku sangat merasakan betapa dahsyatnya ungkapan cinta ketika disampaikan kepada pasangan. Ia mengakui awalnya jarang mengungkapkan i love you, tapi begitu rasa itu disampaikan, ada kemesraan di hati yang sulit diungkapkan.

"Ternyata perempuan juga. (Awalnya) Saya juga nggak pernah sih memperhatikan itu. Begitu saya bilang i love you pada istri saya sekali aja, dia udah ‘aaaa’," ungkap Ganjar.

Ganjar sendiri hadir di NTB di untuk melakukan sejumlah kegiatan bersama masyarakat. Salah satunya akan menghadiri pertemuan Akbar dengan ribuan orang masyarakat NTB.