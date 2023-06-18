Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istri Ganjar Pranowo: Perempuan Indonesia Itu Orang yang Sangat Tangguh

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |11:47 WIB
Istri Ganjar Pranowo: Perempuan Indonesia Itu Orang yang Sangat Tangguh
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Sipriyanti (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti menilai bahwa perempuan Indonesia merupakan orang yang sangat tangguh.

Hal itu terlihat ketika Covid-19 melanda. Perempuan, kata Atiqoh, menjadi orang yang sangat adaptif terhadap perkembangan.

Ketika Covid-19 melanda Indonesia, dirinya melihat kaum perempuan mampu berjuang, terutama saat menghadapi situasi saat suaminya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Perempuan Indonesia itu orang orang yang sangat tangguh yah, sangat tough, waktu Covid yang survive itu ibu-ibu, ketika laki laki atau suami banyak yang diputus kerjaannya, ibu-ibu langsung switch," kata Atiqoh dalam dialog bersama perempuan Indonesia pilih Ganjar (Pijar), di Rumah Aspirasi Relawan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023).

Kala itu, Atiqoh melihat banyak ibu-ibu yang langsung mencari pemasukan lewat berbagai bidang, salah satunya adalah kuliner. Mereka menjajakan jualannya melalui whatsapp group.

"Saya benar-benar memantau, ada yang ke kuliner, ditawarkan lewat WA Group, kemudian ada yang kerajinan," ucapnya.

Bahkan kemampuan adaptasi dan bertahan hidup seorang ibu-ibu sudah terlihat ketika jaman Reformasi.

"Dan masa dulu ketika Reformasi itu juga ibu-ibu yang sangat survive. Jadi sebetulnya seorang perempuan sangat adaptif terhadap perkembangan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144962/perindo_sri_gusni-wZ0C_large.jpg
Kasus Covid-19 Naik Lagi, Partai Perindo: Tetap Waspada dan Tenang, tapi Jangan Lengah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/338/3144837/pramono_anung-pUzE_large.jpg
Kasus Covid-19 Melonjak di Jakarta, Pramono: Urusan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/338/3144461/covid_19-R1Fl_large.jpg
Covid-19 Melonjak di Jakarta, Dinkes DKI: Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144364/kasus_covid_19_di_indonesia_naik_menkes_varian_relatif_tidak_mematikan-ySlf_large.jpg
Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Menkes: Varian Relatif Tidak Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144236/covid-RmAc_large.jpg
Waspada, Pemerintah Deteksi 72 Kasus Covid Varian Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/337/3143547/kemenkes_terbitkan_se_terkait_covid_19_ini_14_arahan_untuk_dinkes-FKME_large.jpg
Kemenkes Terbitkan SE Terkait Covid-19, Ini 14 Arahan untuk Dinkes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement