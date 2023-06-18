Istri Ganjar Pranowo dan Hasto Kompak Pakai Rambut Putih

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti kompak mengenakan rambut palsu putih usai dialog Atiqoh bersama perempuan Indonesia pilih Ganjar (Pijar) di Rumah Aspirasi Relawan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023).

Awalnya pembawa acara mengatur foto bersama antara Sekjen PDIP, Atiqoh dan Anggota Pijar. Setelah sesi foto formal dilakukan, pembawa acara memberikan rambut palsu sebagai tanda dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.

"Pak Ganjar identik dengan apa?" tanya pembawa acara kepada seluruh anggota Pijar.

"Rambut putih," teriak anggota Pijar secara kompak.

Setelah itu, pembawa acara pun memberikan rambut palsu putih sebagai properti foto. Hal tersebut mengundang tawa bahagia peserta dialog. Bahkan Hasto dan Atiqoh juga tampak bersautan tawa, sambil memakai rambut palsu.

Hasto, terlihat bersemangat dengan terus menerus melambaikan tangan kepada awak media. Di sampingnya, senyum mereka dari Atiqoh.

(Fakhrizal Fakhri )