HOME NEWS NASIONAL

Sang Suami Dipercaya Jadi Bacapres PDIP, Siti Atiqoh Doakan Amanah dan Full Support

Adi Haryanto , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |11:58 WIB
Sang Suami Dipercaya Jadi Bacapres PDIP, Siti Atiqoh Doakan Amanah dan <i>Full Support</i>
Siti Atiqoh Supriyanti (kiri), istri dari Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG – Perjalan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan (PDIP) hingga tahap ini tak lepas dari peran sang istri, Siti Atiqoh Supriyanti.

Menyadari bahwa sang suami adalah pejabat publik, Siti Atiqoh akhirnya bisa menerima jika waktu Ganjar Pranowo banyak dihabiskan mengurus masyarakat. Sehingga kesempatan untuk berkumpul keluarga menjadi sangat terbatas.

"Memang waktu bersama keluarga sangat terbatas. Tapi karena sudah niat mewakafkan jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, maka konsekuensinya seperti itu," ucapnya dalam One on One bersama Inews TV di Jakarta, Sabtu (17/6/2023) sore.

Dirinya memiliki prinsip jika keluarga adalah satu paket kesatuan, sehingga ketika ada salah satu yang mendapatkan amanah maka semua harus mensupport. Termasuk ketika suaminya mendapatkan tugas dari partai sebagai Gubernur Jawa Tengah sekaligus menjadi bacapres.

Selaku seorang istri, Siti mengaku akan ikut memperjuangkan apa yang menjadi tugas suami. Apapun konsekuensi yang datang termasuk ketika ada bully-an kepada hal-hal yang kecil, maka harus siap menghadapinya.

"Ini amanah buat Mas Ganjar, maka saya dan keluarga harus support berjuang, apapun konsekuensinya harus dihadapi," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
