HOME NEWS NASIONAL

Istri Ganjar Pranowo: Kalau Memang Cinta Negara Ini, Cintailah Produk UMKM

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |12:01 WIB
Istri Ganjar Pranowo: Kalau Memang Cinta Negara Ini, Cintailah Produk UMKM
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Sipriyanti (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Istri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti memastikan bahwa keluarganya selalu menggunakan produk milik usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar dapat membantu masyarakat.

Sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah, Atiqoh menilai, mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu cara untuk memberantas kemiskinan.

"Kebetulan kan saya juga Ketua Dekranasda, jadi yang terkait dengan UMKM saya juga banyak berdiskusi dengan Mas Ganjar, bagaimana treatment yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan," kata Atiqoh dalam dialog bersama perempuan Indonesia pilih Ganjar (Pijar), di Rumah Aspirasi Relawan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023).

"Kalau saya sih selalu, di Jawa Tengah itu yang utamanya adalah, kalau memang kita mencintai negara ini, cintailah produk-produk UMKM," sambungnya.

