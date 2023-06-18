Konsolidasikan Kekuatan di NTB, Ganjar Pranowo: Harus Sensitif Jaga Perasaan Rakyat

MATARAM - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo meminta pengurus PDI Perjuangan (PDIP) dari tingkat DPD, DPC, Ranting, dan Anak Ranting bergerak melakukan upaya pemenangan dari aspek terkecil, yaitu mengawal suara di tingkat TPS pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri acara konsolidasi DPD PDIP NTB di Kota Mataram, Minggu (18/6/2023).

Awalnya, Ganjar menanyakan berapa jumlah tempat pemungutan suara (TPS) kepada jajaran struktur PDIP. Peserta menyebut terdapat sekitar 16 ribu TPS di Kota Seribu Masjid tersebut.

"16 ribu TPS, satu TPS kira-kira 300 orang," kata Ganjar setelah mendengarkan diskusi dari peserta konsolidasi PDIP NTB.

Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan bahwa DPD PDIP NTB menargetkan kemenangan 51 persen suara di Pemilu 2024.

Menurut Ganjar, langkah konkret yang harus dilakukan ialah mengawal suara 151 orang di setiap TPS.

"Bisa tidak sekarang basis gerakannya berbasis TPS? Siapa di TPS itu disiapkan dilatih, kami butuh mencari orang minimal 151 orang," kata Ganjar.