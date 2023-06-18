Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kenang RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel M Arifin Unggah Sepatu Bot Kuning Terakhir

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |12:52 WIB
Kenang RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel M Arifin Unggah Sepatu Bot Kuning Terakhir
Kolonel M Arifin kenang RSDC Wisma Atlet (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran berhenti beroperasi pada 31 Maret 2023 lalu.

Mantan Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, Kolonel M Arifin pun mengenang tempat perawatan dan isoalasi pasien yang terpapar Covid-19 itu.

Dia mengunggah foto sepatu booth terakhir berwarna kuning yang menandakan ditutupnya rumah sakit darurat bagi masyarakat yang terpapar virus corona itu.

"'Sepatu booth terakhir' resmi ditutup secara total rsdc wisma atlet kemayoran tanggal 31 maret 2023, tinggal sejarah dan menjadi kenangan abadi bahwa Indonesia pernah mengamali pandemi covid 19 yang luar biasa mencekam dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan," ujarnya dikutip, Minggu (18/6/2023).

Dia melanjutkan bahwa bangsa Indonesia terus berjuang bersama semua pihak agar bisa meredam penyebaran virus Covid-19. Sehingga pandemi Covid-19 bisa dikendalikan dan kehidupan berjalan normal kembali.

"Dengan semangat perjuangan kita bersama seluruh komponen bangsa..akhirnya bisa menumbangkan corona dan saatnya bisa hidup normal kembali," ujarnya.

Kolonel M Arifin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang melawan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

