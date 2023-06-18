Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Ganjar dan TGB Zainul Majdi Uji Peresean, Beradu Tongkat Rotan dan Perisai

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |13:04 WIB
Kala Ganjar dan TGB Zainul Majdi Uji Peresean, Beradu Tongkat Rotan dan Perisai
Ganjar dan TGB Zainul Majdi beradu tongkat rotan (Foto : Istimewa)
A
A
A

LOMBOK - Khazanah Indonesia begitu kuat dengan ekatifan lokal. Termasuk di Lombok, salah satu kearifan lokal itu adalah pertarungan menggunakan rotan yang kerap disebut peresean.

Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo langsung menguji tarung rotan ini di Kantor DPW Partai Perindo NTB. Tidak tanggung-tanggung lawannya adalah Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi.

"Ayo kita peresean dulu Mas," kata TGB Zainul Majdi, Minggu (18/6/2023).

Sembari memegang ende (perisai dari kulit), Ganjar dan TGB bergantian saling memukul. Begitu rotan diayun, maka ende dipasang untuk melindungi diri.

"Seru, Ganjar-TGB. Capres-Cawapres, " teriakan penonton yang menyaksikan keduanya menguji rotan.

Peresean adalah pertarungan antara dua lelaki yang bersenjatakan tongkat rotan dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, Lombok.

