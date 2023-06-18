Puan Bertemu AHY: Saya Masih Boleh Enggak Dibilang Muda?

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di pelataran Hutan Kota, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Minggu (18/6/2023).

Puan mengatakan, pertemuannya kali ini, juga tak ubahnya seperti dua anak muda yang bertemu memikirkan arah bangsa.

"Tadi ketemu langsung senyum, salaman berduaan, enggak ada kayak tegang-tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa bersilaturahmi seperti ini, ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang enggak diri saya muda? Masih boleh ya," imbuhnya.

"Anak-anak muda yang akan membawa, Insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa mempunyai masa depan yang lebih baik daripada yang sebelumnya," sambungnya.

Tak hanya itu, menurut Puan, pertemuannya kali ini, juga bukan menjadi yang pertama dan terakhir. Namun, akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya antara partai Banteng dan partai berlogo segitiga biru ini.

"Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi, sehingga tidak ada miss komunikasi," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)