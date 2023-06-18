Pertemuan Puan dan AHY, Ganjar: Komunikasi Politik Harus Terus-menerus

LOMBOK - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Politik Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemua di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Terkait hal tersebut, Bacapes Ganjar Pranowo menilai pertemuan Puan dan AHY sangat bagus dan positif.

"Komunikasi politik harus dilakukan terus-menerus. Bagus itu," ujar Ganjar Pranowo di sela acara Safari Politik ke NTB, pada Minggu (18/6/2023).

Diketahui, saat ini Ganjar tengah disibukkan melakukan safari politik dengan partai politik telah bekerjasama dengan PDI Perjuangan (PDIP) adalah salah satu kegiatan yang selalu dilakukan Bakal Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo dalam tiap kunjungan ke daerah.

"Setiap kunjungan kita bertemu partai-partai yang sudah bekerjasama dengan PDIP. Di NTB ini kita bertemu PPP dan nanti partai lainnya juga," ujar Ganjar saat ditanya wartawan.

Di NTB, Ganjar memulai hari dengan konsolidasi dengan DPD PDI Perjuangan NTB, dilanjutkan ke DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ganjar mengaku bahagia karena sambutan masyarakat serta para pengurus parpol di NTB sangat luar biasa. Kebersamaan seperti inilah yang harus terus dibangun.

"Alhamdulillah sambutannya luar biasa. Ada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa hadir di sini menurut saya sesuatu yang penting kita rajut bersama," tandas Ganjar.