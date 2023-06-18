Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SBY Titip Pesan Khusus ke AHY saat Bertemu Puan Maharani

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |13:35 WIB
SBY Titip Pesan Khusus ke AHY saat Bertemu Puan Maharani
Pertemuan SBY dan Puan Maharani (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan pesan khusus dari mantan presiden ke-5 sekaligus ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum bertemu dengan ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Pesan pak SBY, kebetulan kemarin baru bertemu saya, sama-sama berziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kiemas," ujar AHY di kawasan GBK, Minggu (18/6/2023).

Menurut AHY, dirinya diminta SBY untuk menjadikan pertemuan tersebut lebih bermakna. Termasuk, menjadikan pertemuan yang dapat saling memberi keberkahan.

"Yang jelas, semangatnya hari ini pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan," imbuhnya.

"Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita," sambungnya.

Diketahui, Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di pelataran Hutan Kota, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Minggu (18/6/2023).

Halaman:
1 2
      
