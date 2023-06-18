Ziarah Ke Makam Zainudin Abdul Madjid, Ganjar Pranowo dan TGB Disambut Ribuan Santri

LOMBOK TIMUR - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Zainul Majdi melaksanakan ziarah ke makam Pahlawan Nasional TGKH Zainuddin Abdul Madjid di Yayasan NWDI Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Minggu (18/6/2023).

Tiba di lokasi Pukul 13.35 WIB, Ganjar Pranowo bersama TGB Zainul Majdi kemudian memasuki makam pahlawan TGKH Zainuddin Abdul Madjid yang berada di dalam komplek Yayasan NWDI

Tampak ribuan santri dan santriwati yang berada sepanjang akses jalur masuk dan di dalam makam Pahlawan Nasional sudah menunggu kedatangan Ganjar Pranowo dan TGB.

Dalam kesempatan tersebut, TGB mengingatkan agar para santri dan santriwati untuk tidak meneriakkan ucapan-ucapan kampanye dan untuk menghormati keberadaan makam TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

Ganjar Pranowo tiba di lokasi dengan menggunakan mobil listrik bernomor plat DR 27 EM yang dikemudikan langsung oleh TGB Zainul Majdi.

Sesampainya di depan makam, TGB Zainul Majdi kemudian memberikan penjelasan kepada Ganjar Pranowo terkait sejarah dan perjuangan TGKH Zainuddin Abdul Madjid dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.