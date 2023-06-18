Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ziarah Ke Makam Zainudin Abdul Madjid, Ganjar Pranowo dan TGB Disambut Ribuan Santri

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |13:44 WIB
Ziarah Ke Makam Zainudin Abdul Madjid, Ganjar Pranowo dan TGB Disambut Ribuan Santri
TGB HM Zainul Majdi dan Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

LOMBOK TIMUR - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Zainul Majdi melaksanakan ziarah ke makam Pahlawan Nasional TGKH Zainuddin Abdul Madjid di Yayasan NWDI Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Minggu (18/6/2023).

Tiba di lokasi Pukul 13.35 WIB, Ganjar Pranowo bersama TGB Zainul Majdi kemudian memasuki makam pahlawan TGKH Zainuddin Abdul Madjid yang berada di dalam komplek Yayasan NWDI

Tampak ribuan santri dan santriwati yang berada sepanjang akses jalur masuk dan di dalam makam Pahlawan Nasional sudah menunggu kedatangan Ganjar Pranowo dan TGB.

Dalam kesempatan tersebut, TGB mengingatkan agar para santri dan santriwati untuk tidak meneriakkan ucapan-ucapan kampanye dan untuk menghormati keberadaan makam TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

Ganjar Pranowo tiba di lokasi dengan menggunakan mobil listrik bernomor plat DR 27 EM yang dikemudikan langsung oleh TGB Zainul Majdi.

Sesampainya di depan makam, TGB Zainul Majdi kemudian memberikan penjelasan kepada Ganjar Pranowo terkait sejarah dan perjuangan TGKH Zainuddin Abdul Madjid dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement