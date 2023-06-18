Prabowo: Kekuasaan Harus Digunakan untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Pribadi!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebutkan kekuasan tidak boleh untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan rakyat.

Hal itu ia sampaikan melalui zoom di acara Konsolidasi Kader Partai Gerindra di Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (18/6/2023).

Mulanya, Prabowo memberikan apresiasi atas digelarnya konsolidasi para kader di wilayah Jakarta Barat.

"Saya ucapakan selamat atas kerja keras panitia, para pimpinan kecamatan, kabupaten, kotamadya, yang telah berhasil menyelenggarakan acara ini. Saya memahami saudara-saudara datang dari tempat yang jauh" kata Prabowo melalui sambungan zoom di Bogor.

Prabowo juga menambahkan pada semua kader untuk berani berpolitik. Menurutnya politik itu diatur untuk kepentingan dan kekuasaan rakyat Indonesia.

"Politik itu juga proses mengatur kekuasaan dan kekuasaan itu harus diatur agar kekuasaan digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat kita seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

"Kekuasaan harus mengatur mengelola sumber daya kita, mengelola kekayaan bangsa Indonesia, kekuasaan harus kekuasaan yang selalu setia kepada cita-cita bangsa" sambungnya.