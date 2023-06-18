10 Prajurit dari Sekolah Perwira TNI Berkarier Moncer, Salah Satunya Kolonel M Arifin

JAKARTA - Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (SEPA PK TNI) merupakan salah satu jalur penerimaan prajurit TNI.

Penerimaan prajurit dari jalur ini merupakan lulusan D4 dan S1 perguruan tinggi.

Sejumlah prajurit TNI lulusan SEPA PK TNI diketahui juga memiliki karier moncer meskipun penerimaan jalur ini dianggap kelas II.

Sejumlah prajurit TNI lulusan SEPA PK bahkan mampu meraih pangkat bintang atau jenderal, seperti Letjen TNI (Purn) Terawan Agus Putranto yang merupakan mantan Menteri Kesehatan (Menkes).

Saat ini salah satu prajurit aktif lulusan SEPA PK TNI adalah Kolonel M Arifin. Dia merupakan eks Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet.

(Kolonel Laut drg M Arifin)

Okezone merangkum sepuluh prajurit TNI alumni SEPA PK TNI berkarier moncer. Berikut ulasannya:

1. Mayor Jenderal TNI (Purn) Burhan Dahlan

Dia adalah Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI. Jenderal kelahiran Bandung, 1 Januari 1955 dilantik menjadi Hakim Agung Sejak 11 Maret 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober 2018.

Sejumlah jabatan penting yang pernah dijabat antara lain Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum Kostrad, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dan Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta.