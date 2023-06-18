Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bisa Saling Mengisi, Duet Ganjar-Erick Potensial Menuju Pilpres 2024

Erfan Maaruf , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |14:38 WIB
Bisa Saling Mengisi, Duet Ganjar-Erick Potensial Menuju Pilpres 2024
Ganjar Pranowo dan Erick Thohir (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Duet Ganjar Pranowo-Erick Thohir dinilai merupakan pasangan kuat di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ganjar-Erick dinilai sosok yang bisa saling mengisi satu dengan lainnya.

Ganjar Pranowo sebagai politisi sangat baik jika disandingkan Erick Thohir yang profesional,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Minggu (18/6/2023).

Dia menilai, Erick memiliki keunggulan piawai dalam bidang ekonomi. Hal itu tentu mendapatkan simpati publik yang besar dan memunculkan nama menteri kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ke permukaan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pilihan rakyat terkuat.

“Publik menilai Erick Thohir sebagai menteri BUMN yang berhasil dan ini jadi pertimbangan mengapa ia menonjol dalam skema cawapres,” terang Dedi.

Menurut hasil survei yang dirilis oleh IPO pada periode 5-13 Juni 2023, pasangan Ganjar Pranowo bila dipasangkan dengan Erick Thohir secara meyakinkan memperoleh nilai tertinggi. Ganjar Pranowo-Erick Thohir akan mendapatkan elektabilitas sebesar 26,8 persen.

Halaman:
1 2
      
