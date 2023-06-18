Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diteriaki TGB Cawapres oleh Warga NTB, Ganjar Pranowo Tersenyum

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |14:53 WIB
Diteriaki TGB Cawapres oleh Warga NTB, Ganjar Pranowo Tersenyum
TGB HM Zainul Majdi dan Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MATARAM - Teriakan TGB M Zainul Majdi menjadi Cawapres Ganjar Pranowo menggema saat kehadiran bakal calon presiden (Bacapres) dari PDIP di Mataram Minggu (19/6/2023).

Ganjar yang berada di atas panggung bersama Ketua Harian DPP Partai Perindo Dr.TGB.K.H Muhammad Zainul Majdi, MA tampak tersenyum.

Sambil melihat ke arah ratusan masa Partai Perindo, Gubernur Jawa Tengah itu langsung berseloroh. "Eh ini ada cendol. Mau cendol," ungkapnya.

Kehadiran Ganjar Pranowo di Kantor DPW Perindo NTB disambut meriah para kader parpol besutan Hary Tanoesoedibjo itu.

Ganjar disambut tabuhan gendang belek dan gelaran peresean yang merupakan kesenian khas suku Sasak, Lombok. Sebelumnya, TGB mengajak Ganjar dan Ketua DPD PDI Perjuangan H. Rachmat Hidayat dalam satu mobil saat bertolak dari rumah makan Langko menuju Kantor DPW Perindo NTB yang berjarak sekitar 500 meter itu.

TGB tampak santai saat menyambut bakal calon Presiden RI Ganjar Pranowo. Kedua politisi itu terlihat akrab. Terlebih saat Ganjar Pranowo menaiki mobil listrik yang dikendarai TGB.

Keduanya lantas naik bersama mobil yang dikemudikan langsung oleh TGB. Penumpang lainnya yakni Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Rachmat Hidayat.

Ketiga politisi itu lantas berangkat ke Kantor DPW Perindo NTB yang berjarak lebih kurang 700 meter dari Rumah Langko, Mataram.

