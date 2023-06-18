Ganjar soal TGB Jadi Cawapres: Bagus, Saya Kenal Sejak di DPR

LOMBOK - Sejak Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal Calon Presiden (Capres), banyak tokoh yang digadang-gadang jadi calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024.

Salah satunya Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

Diketahui TGB Zainul Majdi adalah mantan Gubernur NTB yang kini menjadi petinggi Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Ketika ditanya wartawan tentang pendapatnya mengenai hal itu, Ganjar mengaku mengenal TGB sudah lama, bahkan keduanya sudah akrab.

Apalagi, mereka sama-sama sebagai Gubernur sehingga ada benang komunikasi yang intens ketika itu.

"Bagus lah. Saya kenal sejak di DPR, saya kenal sama-sama sebagai gubernur," ujar Ganjar, Minggu (18/6/2023).