Rekam Jejak Kolonel Arifin, Eks Komandan RS Darurat Covid-19 Terbesar di Dunia

JAKARTA - Kolonel M Arifin, salah satu prajurit dari Sekolah Perwira TNI yang berkarier moncer. Ia adalah alumni Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (SEPA PK TNI) angkatan 2000.

Posisi berkesan yang pernah disandangnya ialah menjadi Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) terbesar di dunia. Ia pun merupakan alumni SEPA PK TNI berpangkat kolonel termasuk cepat naik pangkatnya di Angkatan Laut.

Banyak tugas yang sukses diemban Kolonel Arifin, dari informasi yang dihimpun ia pernah menjadi Satgas Marinir di Kepulauan Aru pada 2005.

Kemudian, Satgas DVI kecelakaan Pesawat Sukhoi 2005. Ia juga dipercaya menjadi Satgas DVI kecelakaan Lion Air pada 2018. Di tahun yang sama menjadi Komandan Bataliyon Kesehatan Marinir.

Saat Covid-19 mewabah di dunia pada 2020. Kolonel Arifin ditunjuk menjadi Komandan Satuan Bataliyon Kesehatan Marinir untuk Obeservasi 245 WNI dari Wuhan di Pulau Natuna.

Pada tahun yang sama dia ditugaskan untuk melakukan Observasi Kapal World Dream dari Hong Kong (188 ABK) dan kapal Diamond Princess dari Jepang (69 orang) di Pulau Sebaru.

Hingga kemudian menjadi Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet. Saat menjadi Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, ia mendapatkan pengalaman berbeda.

"Sehari-hari jabatan sehari-hari di RSDC Komandan Lapangan, di sini sudah melaksanakan tugas observasi Covid di Natuna, waktu itu jadi WNI yang dari Wuhan," katanya beberapa waktu lalu.