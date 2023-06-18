Gerindra Gabung Pemerintah, Prabowo: Kita di Jalan yang Benar!

Prabowo yakinkan kader Gerindra, mereka di jalan yang benar dengan gabung pemerintahan (Foto : MPI)

BOGOR - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meyakinkan para kadernya bahwa pilihan partainya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah jalan yang benar.

Hal itu disampaikan oleh Prabowo melalui virtual dalam acara Konsolidasi Kader Partai Gerindra Dapil I Kabupaten Bogor di Gedung Laga Satria Pakansari, Kecamatan Cibinong, Minggu (18/6/2023).

"Kita berada di jalan yang benar. Gerindra punya pemahaman masalah masalah bangsa saya sebagai pimpinan kalian dan sebagai ketum DPP Gerindra sudah memutuskan untuk bergabung dengan Presiden Joko Widodo," kata Prabowo.

Sejak bergabung pada tahun 2019 lalu, Prabowo semakin yakin keputusannya itu benar. Meskipun, mungkin terdapat beberapa kader yang kecewa.

"Saya sebagai pimpinan kalian, saya sebagai Ketum dan saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Presiden Joko Widodo, pada tahun 2019. Dan hari ini saya semakin yakin, bahwa keputusan saya benar, dan keputusan saya adalah untuk kebaikan dan kepentingan seluruh rakat Indonesia. Saya mengerti, saya paham, di awal-awal banyak diantara pendukung saya mungkin kecewa bahwa saya bergabung ada juga yg mungkin marah," ungkapnya.

Tetapi, selama itu Prabowo melihat dari dekat kepemimpinan Presiden Joko Widodo bahwa komitmennya kepada kepentingan rakyat Indonesia.

"Setelah hampir 4 tahun bekerja bersama Presiden Joko Widodo, melihat dari dekat, saya yakin komitmen beliau kepada kepentingan rakyat Indonesia. Saya yakin komitmen beliau kepada kebangsaan Indonesia. Karena itu, Partai Gerindra tidak boleh ragu-ragu menghadapi hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan yang akan datang," pintanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo pun menitip pesan kepada kadernya untuk terus turun dan dekat kepada masyarakat. Paling tidak, setiap kadernya harus mampu merangkul rakyat 30 orang perhari.

"Saya minta saudara turun ke rakyat, yakinkan rakyat, saudara-saudara harus bisa meyakinkan masing-masing minimal 30 orang sampai Februari, yakinkan 30 orang. Kalau masing-masing kader yakinkan 30 orang Insya Allah kita akan mendapat kepercayaan dari seluruh rakyat Indonesia," harapnya.