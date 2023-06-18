Sandiaga Buka Suara soal Diduetkan dengan Ganjar Bakal Menang Pilpres 2024

KUTA - Berbagai hasil survei menyebutkan bahwa Sandiaga Uno memiliki kans besar jika berpasangan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sandiaga Uno pun buka suara soal survei tersebut.

Menurut Sandiaga, yang akan menentukan pemilu ke depan adalah pilihan daripada rakyat, suara rakyat. "Kans tentunya ada. Namun, semua sudah ada yang menentukan dan di garis tangan yang menentukan yang di Atas (Allah SWT). Intinya kita harus berjuang dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa,” ujar Sandiaga saat dijumpai di Kawasan Kuta, Bali, Minggu (18/6/2023).

Usai bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno ditunjuk menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (Bappilu Nasional). Sehingga ia melihat survei Sandiaga-Ganjar merupakan alat ukur yang bisa digunakan menjadi bantuan menganalisis dan mempertimbangkan dari segi penentuan pilihan.

“Namun, saya akan tetap memfokuskan kepemimpinan di bidang ekonomi dan saya akan terus berada di tengah masyarakat agar bisa menangkap aspirasi dan menghadirkan solusi lapangan kerja yang tercipta harga bahan-bahan pokok yang terkendali dan terjangkau dan stabilitas ekonomi menuju Indonesia Maju,” katanya.

“Pak Joko Widodo menyampaikannya bentuknya seperti tongkat estafet. Untuk itu kita perlu berlari cepat menangkap tongkat estafet tersebut dan membawa Indonesia maju,” tambahnya.