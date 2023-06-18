Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,4 Guncang Bonebolango Gorontalo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |15:50 WIB
Gempa M3,4 Guncang Bonebolango Gorontalo
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa Magnitudo 3,4 mengguncang kawasan Bonebolango Gorontalo. Gempa tersebut terjadi pada Minggu (18/6/2023) pukul 15.31 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 64 kilometer (Km) dari Tenggara Bonebolango Gorontalo. Titik koordinat berada di 0,00 Lintang Selatan (LS) dan 123,36 Bujur Timur (BT).

"#Gempa Mag:3.4, 18-Jun-2023 15:31:07WIB, Lok:0.00LU, 123.36BT (64 km Tenggara BONEBOLANGO-GORONTALO)," tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Sabtu (18/6/2023).

Pusat gempa berada di kedalaman 128 kilometer. BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

"Kedalaman:128 Km #BMKG. Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutup keterangan itu.

(Arief Setyadi )

      
