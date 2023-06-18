Eks Ketua BEM UI Nyaleg, Michael Victor Sianipar: Perindo Wadahi Anak Muda Kritis!

JAKARTA - Mantan Ketua Badan Eksekutif Indonesia (BEM) Universitas Indonesia (UI) Manik Marganamahendra maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Perindo. Ia maju untuk pileg DPRD DKI Jakarta

Langkah Manik dalam kontestasi politik disampaikan usai diskusi politik digelar Pemuda Perindo bertajuk "Publik Gak Percaya Partai Politik? Pemuda Harus Apa?” di Warunk WOW KWB, Jakarta Selatan, Sabtu malam (17/6/2023).

"Penting bagi kita pemuda untuk muncul dalam kursi parlemen demi menciptakan ekosistem politik yang baik. Kita membutuhkan kesadaran kolektif,” ujar Manik -- yang merupakan Caleg Dapil 6 Jakarta Timur dari Partai Perindo tersebut.

Manik--sosok yang dikenal pernah memimpin demonstrasi mahasiswa terbesar pascareformasi itu--meyakini transformasi negara membutuhkan partisipasi kaum muda.

Pemuda harus diberi kesempatan turut andil menentukan kebijakan negara, dan harus berani mengambil resiko masuk dalam dunia politik.

"Tentunya selain melibatkan, kita perlu ada pengawalan para pemuda yang memutuskan masuk politik, hingga pada akhirnya aspirasi yang disampaikan dapat masuk ke meja bundar. Jika diamanahkan sebagai legislatif, nantinya saya butuh pengawalan dan kritikan agar check and balance selalu berjalan,” ujarnya.