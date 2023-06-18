Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Siti Atiqoh, Bercita-cita Naik Gunung Bareng Anak dan Ganjar Pranowo

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |16:14 WIB
Cerita Siti Atiqoh, Bercita-cita Naik Gunung Bareng Anak dan Ganjar Pranowo
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Sipriyanti (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menjadi pejabat negara bahkan calon presiden, tentu tidak mudah membagi waktu, baik untuk keperluan keluarga atau tugas negara. Namun, dengan sikap saling memahami, padatnya aktivitas sehari-hari tak menampikkan hubungan keluarga.

Hal itu juga yang dilakukan oleh keluarga calon presiden dari PDIP Perjuangan Ganjar Pranowo seperti diceritakan sang istri, Siti Atiqoh Supriyanti. Menurut dia, antara dirinya, Ganjar, dan anaknya sudah sama sama saling memahami kesibukannya masing-masing, terutama memahami kesibukan ayahnya sebagai pejabat negara.

"Memang waktu untuk keluarga sangat terbatas. Tapi kami sudah niatkan jiwa raga kami sejak awal, akan mengabdi kepada negara. Artinya ada konsekuensi yang harus kami terima," jelas Siti.

Salah satunya adalah keinginannya untuk berpetualang bersama Ganjar dan anaknya. Siti sendiri mengaku sangat senang berpergian sebagai backpacker, menjadi warga biasa sehingga bisa mengurus segala sesuatunya sendiri.

“Saya menikmati backpacking, naik kereta api, dan mencari akomodasi sendiri. Kemarin, saya dan anak berkesempatan untuk benar-benar merasa seperti warga biasa,” kata Siti.

Dia mengungkapkan keinginannya untuk melakukan perjalanan backpacking bersama suaminya, Ganjar Pranowo yang juga bakal calon presiden RI. Bahkan, salah satu impian Ganjar adalah mendaki gunung bersama anaknya.

Halaman:
1 2
      
