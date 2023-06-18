Istri Ganjar Pranowo: Kami Sudah Niatkan Jiwa Raga Kami untuk Mengabdi kepada Negara

JAKARTA - Istri Bacapres Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti mendukung penuhnya suaminya yang akan berkontestasi di Pilpres 2024.

Dia mengatakan bahwa sejak awal keluarganya sudah meniatkan diri untuk mengabdi demi kepentingan bangsa dan negara.

Siti Atiqoh pun memastikan bahwa keluarganya sudah saling memahami kesibukan masing-masing, terutama anaknya yang memahami kesibukan ayahnya sebagai pejabat negara.

"Memang waktu untuk keluarga sangat terbatas. Tapi kami sudah niatkan jiwa raga kami sejak awal, akan mengabdi kepada negara. Artinya ada konsekuensi yang harus kami terima," kata Siti dalam tayangan iNews TV, Minggu (18/6/2023).

Siti Atiqoh pun menceritakan keinginannya untuk berpetualang bersama Ganjar Pranowo dan anaknya. Dirinya memang senang berpergian sebagai backpacker.

“Saya menikmati backpacking, naik kereta api, dan mencari akomodasi sendiri. Kemarin, saya dan anak berkesempatan untuk benar-benar merasa seperti warga biasa,” kata Siti.

Siti Atiqoh mengungkapkan bahwa, salah satu impian Ganjar Pranowo adalah mendaki gunung bersama anaknya. Namun sampai sekarang belum terwujud.

Menurut dia, menyeimbangkan waktu keluarga dengan jadwal yang terbatas tetap menjadi tantangan. Namun baginya, baik dirinya, Ganjar, dan anaknya tetap bisa menjadi diri sendiri dan menikmati waktu bersama.