Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istri Ganjar Pranowo: Kami Sudah Niatkan Jiwa Raga Kami untuk Mengabdi kepada Negara

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |16:29 WIB
Istri Ganjar Pranowo: Kami Sudah Niatkan Jiwa Raga Kami untuk Mengabdi kepada Negara
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Sipriyanti (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Istri Bacapres Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti mendukung penuhnya suaminya yang akan berkontestasi di Pilpres 2024.

Dia mengatakan bahwa sejak awal keluarganya sudah meniatkan diri untuk mengabdi demi kepentingan bangsa dan negara.

Siti Atiqoh pun memastikan bahwa keluarganya sudah saling memahami kesibukan masing-masing, terutama anaknya yang memahami kesibukan ayahnya sebagai pejabat negara.

"Memang waktu untuk keluarga sangat terbatas. Tapi kami sudah niatkan jiwa raga kami sejak awal, akan mengabdi kepada negara. Artinya ada konsekuensi yang harus kami terima," kata Siti dalam tayangan iNews TV, Minggu (18/6/2023).

Siti Atiqoh pun menceritakan keinginannya untuk berpetualang bersama Ganjar Pranowo dan anaknya. Dirinya memang senang berpergian sebagai backpacker.

“Saya menikmati backpacking, naik kereta api, dan mencari akomodasi sendiri. Kemarin, saya dan anak berkesempatan untuk benar-benar merasa seperti warga biasa,” kata Siti.

Siti Atiqoh mengungkapkan bahwa, salah satu impian Ganjar Pranowo adalah mendaki gunung bersama anaknya. Namun sampai sekarang belum terwujud.

Menurut dia, menyeimbangkan waktu keluarga dengan jadwal yang terbatas tetap menjadi tantangan. Namun baginya, baik dirinya, Ganjar, dan anaknya tetap bisa menjadi diri sendiri dan menikmati waktu bersama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement