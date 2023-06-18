Istri Ungkap Tiga Rahasia Ganjar Pranowo Tetap Bugar Meskipun Jalani Aktivitas Padat

JAKARTA - Bacapres Ganjar Pranowo selalu tampak bugar di tengah aktivitas padat selama menjabat Gubernur Jateng hingga safari politiknya ke berbagai daerah di Tanah Air.

Istri Bacapres Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti pun mengungkapkan tiga rahasia Ganjar Pranowo tetap bugar di tengah aktivitas padatnya sebagai pejabat negara.

"Untuk mendukung agar Mas Ganjar tetap bugar, sehari hari saya bikinin minum madu, kurma, dan air putih. Bapak itu suka tahan lapar, jadi harus sering diingatkan juga," ujarnya dari tayangan iNews TV, Minggu (18/6/2023).

Siti pun mensupport segala aktivitas suaminya. Salah satunya menghandle urusan rumah tangga. Dia tidak ingin melibatkan suaminya pada urusan remeh yang bisa diselesaikan sendiri.

"Saya support doa. Semua helaian nafas selalu ada doa untuk suami dan anak. Saat salat, zikir kita selalu doa," imbuh dia.

Ia pun mendukung penuhnya suaminya yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Siti Atiqoh menyatakan bahwa sejak awal keluarganya sudah meniatkan diri untuk mengabdi demi kepentingan bangsa dan negara.