Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istri Ungkap Tiga Rahasia Ganjar Pranowo Tetap Bugar Meskipun Jalani Aktivitas Padat

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |16:48 WIB
Istri Ungkap Tiga Rahasia Ganjar Pranowo Tetap Bugar Meskipun Jalani Aktivitas Padat
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Sipriyanti (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bacapres Ganjar Pranowo selalu tampak bugar di tengah aktivitas padat selama menjabat Gubernur Jateng hingga safari politiknya ke berbagai daerah di Tanah Air.

Istri Bacapres Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti pun mengungkapkan tiga rahasia Ganjar Pranowo tetap bugar di tengah aktivitas padatnya sebagai pejabat negara.

"Untuk mendukung agar Mas Ganjar tetap bugar, sehari hari saya bikinin minum madu, kurma, dan air putih. Bapak itu suka tahan lapar, jadi harus sering diingatkan juga," ujarnya dari tayangan iNews TV, Minggu (18/6/2023).

Siti pun mensupport segala aktivitas suaminya. Salah satunya menghandle urusan rumah tangga. Dia tidak ingin melibatkan suaminya pada urusan remeh yang bisa diselesaikan sendiri.

"Saya support doa. Semua helaian nafas selalu ada doa untuk suami dan anak. Saat salat, zikir kita selalu doa," imbuh dia.

Ia pun mendukung penuhnya suaminya yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Siti Atiqoh menyatakan bahwa sejak awal keluarganya sudah meniatkan diri untuk mengabdi demi kepentingan bangsa dan negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement