Ginting Didoakan Jokowi, Effendi Syahputra: Jadi Semangat Merebut Gelar Juara Final Indonesia Open

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menonton langsung aksi menakjubkan Anthony Sinisuka Ginting di babak semifinal Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 17 Juni 2023. Ginting menaklukkan Li Shi Feng, dan berhasil meraih tiket menuju babak final.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyampaikan apresiasinya terhadap Jokowi yang menyempatkan waktunya untuk membela secara langsung atlet bulu tangkis nasional.

"Ini membuktikan bahwa Presiden kita sangat konsen sekali dengan olahraga yang juga merupakan alat perjuangan bangsa," kata Effendi, Minggu (18/6/2023).

Di laga final, Ginting akan menghadang tunggal putra asal Denmark, Viktor Axelsen yang sebelumnya menyudahi perjuangan atlet asal India, Prannoy H.S.

Effendi Syahputra berharap, setelah mendapat dukungan dari Jokowi langsung di semifinal, menambah motivasi Ginting untuk menjuarai turnamen tersebut.

"Kita berharap kedatangan Presiden ini menjadi sebuah tambahan energi semangat buat Ginting untuk merebut gelar juara," ucap politisi Partai Perindo.

