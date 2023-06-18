Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ginting Didoakan Jokowi, Effendi Syahputra: Jadi Semangat Merebut Gelar Juara Final Indonesia Open

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |17:01 WIB
Ginting Didoakan Jokowi, Effendi Syahputra: Jadi Semangat Merebut Gelar Juara Final Indonesia Open
Effendy Syahputra (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menonton langsung aksi menakjubkan Anthony Sinisuka Ginting di babak semifinal Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 17 Juni 2023. Ginting menaklukkan Li Shi Feng, dan berhasil meraih tiket menuju babak final.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyampaikan apresiasinya terhadap Jokowi yang menyempatkan waktunya untuk membela secara langsung atlet bulu tangkis nasional.

"Ini membuktikan bahwa Presiden kita sangat konsen sekali dengan olahraga yang juga merupakan alat perjuangan bangsa," kata Effendi, Minggu (18/6/2023).

Di laga final, Ginting akan menghadang tunggal putra asal Denmark, Viktor Axelsen yang sebelumnya menyudahi perjuangan atlet asal India, Prannoy H.S.

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu-- berharap, setelah mendapat dukungan dari Jokowi langsung di semifinal, menambah motivasi Ginting untuk menjuarai turnamen tersebut.

"Kita berharap kedatangan Presiden ini menjadi sebuah tambahan energi semangat buat Ginting untuk merebut gelar juara," ucap politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--.

Diketahui, Jokowi menonton secara langsung pertandingan semifinal Indonesia Open 2023 antara Anthony Sinisuka Ginting dan Li Shi Feng di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 17 Juni 2023 malam. Setelah pertandingan, Jokowi menyelipkan doa agar Ginting juara tunggal putra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193102/jokowi-RnvG_large.jpg
Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement