HOME NEWS NASIONAL

Gabung PPP, Sandiaga Uno Ditunjuk Jadi Ketua Bappilu Nasional dan Bacawapres

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |17:27 WIB
Sandiaga Uno (Foto: Okezone)
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjuk Sandiaga Uno Ketua Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional usai bergabung dengna partai berlambang kakbah itu. Selain itu, ia juga didaulat sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Penunjukan itu berdasarkan keputusan rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI pada Sabtu 17 Juni 2023 yang dibacakan Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi.

"Rapimnas VI PPP menugaskan saudara H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (Bappilu Nasional) Partai Persatuan Pembangunan dengan tugas pokok pemenangan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Wakil Presiden dan Pilkada serentak," ujar Arwani Thomafi.

Sebagai Bacawapres, Sandiaga Uno diajukan untuk mendampingi bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.

"Rapimnas VI mengusulkan Sdr Sandiaga Salahudin Uno sebagai Cawapres untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo dan mengamanatkan kepada Ketum PPP untuk menyampaikan dan memperjuangkan nama Sandiaga Salahudin Uno sebagai Cawapres dalam meja perundingan bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj Megawati Soekarnoputri," tambah Arwani Thomafi.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, terkait tugas lebih berat yang akan diemban politisi PPP Sandiaga Uno akan diumumkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan diselenggarakan pada 16-17 Juni 2023.

Achmad Baidowi mengungkapkan Rapimnas PPP akan digelar pada 16-17 Juni 2023 d Hotel Sultan Jakarta. Pembukaan dilakukan pada tanggal 16 Juni pukul 15.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
